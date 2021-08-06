Карпин опроверг нежелание Фернандеса играть за сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг информацию в СМИ о нежелании защитника ЦСКА Марио Фернандеса выступать за национальную команду. Пресс-службу сборной цитирует РИА Новости.

Карпин заявил, что лично беседовал с защитником. По словам наставника национальной команды, Фернандес продолжит представлять Россию на международном уровне.

Карпин также упомянул, что общался с футболистом несколько дней назад. Специалист подчеркнул, что в их разговоре не было и речи об отказе Фернандеса от выступлений за сборную.

5 августа сообщалось о том, что Фернандес якобы признался Карпину в том, что не намерен продолжать выступления за сборную России. Ближайший матч национальной команде предстоит 1 сентября: сборная России сыграет с Хорватией в рамках квалификации ЧМ-2022.