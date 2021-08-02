Главный тренер сборной России Валерий Карпин ушел из «Ростова». Об этом сообщается в Twitter команды.

Специалист заявил, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для «Ростова», так и для него, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения. Он поблагодарил игроков, руководство и болельщиков «Ростова», отметив, что город стал родным для него.

Карпин возглавил сборную России в прошлом месяце. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Изначально планировалось, что в течение ближайшего полугода тренер станет совмещать работу в сборной и клубе.

«Ростов» дважды проиграл и находится на предпоследней, 15-й строчке российского чемпионата. Сборная России проведет первый матч под руководством Карпина 1 сентября в рамках отбора к чемпионату мира-2022.