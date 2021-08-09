Бывший тренер «Спартака» возглавил сборную из десятки лучших в Европе

Бывший тренер московского «Спартака» Мурат Якин возглавил сборную Швейцарии. Об этом сообщает Футбольная Ассоциация Швейцарии (SWA).

Якин остается также главным тренером «Шаффхаузена». Сборная Швейцарии входит в десятку сильнейших в Европе. Согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), национальная команда — девятая в Европе и занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге.

В России швейцарский специалист известен по работе в столичном «Спартаке». Он руководил красно-белыми с 2014 по 2015 год. У руля красно-белых он одержал 13 побед при 11 поражениях. Восемь матчей при Якине москвичи сыграли вничью.

Якин выступал за сборную Швейцарии будучи игроком. На его счету 49 матчей и четыре гола в составе национальной команды. Возглавляя «Базель», он дважды приводил команду к золоту чемпионата Швейцарии.