«Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

Московский «Спартак» проиграл лиссабонской «Бенфике» во втором матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Португалии и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 57-й минуте забил полузащитник Жоау Мариу. На 93-й минуте преимущество «Бенфики» увеличил форвард Роман Яремчук.

В первом матче красно-белые дома проиграли со счетом 0:2. Таким образом, московский клуб вылетел из Лиги чемпионов и попал в групповой этап Лиги Европы. «Бенфика» вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«Спартак» в завершившемся сезоне занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Победителем РПЛ стал петербургский «Зенит», напрямую попавший в групповой раунд главного европейского турнира.