Ветераны «Спартака» подписали открытое письмо против Федуна

Группа ветеранов московского «Спартака» обратилась к президенту компании «Лукойл» Вагиту Алекперову с открытым письмом. Оно доступно на сайте «Спорт-Экспресса».

Спортсмены посчитали, что владелец «Спартака» и акционер «Лукойла» Леонид Федун «позорит многолетнюю историю клуба, а также вызывает негодование болельщиков наряду с насмешками и издевательствами чужих». По их мнению, Федун впустую тратит деньги компании, проводя бездумную трансферную политику и почти каждый сезон меняя главного тренера. Ветераны поставили в пример руководство московского ЦСКА, которое при том же уровне финансов добилось за 16 лет многократных побед в чемпионате России и успешного выступления в еврокубках.

Свои подписи под письмом поставили Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Юрий Гаврилов, Анзор Кавазашвили, Войцех Ковалевски, Евгений Ловчев, Эдуард Мор, Роман Павлюченко, Егор Титов, Валерий Шмаров. Отмечается, что список дополняется.

В этом сезоне «Спартак» возглавил португальский тренер Руй Витория, сменив на этом посту немца Доменико Тедеско, проработавшего в клубе с 2019-го. Кроме того, по ходу нынешнего сезона клуб покинул спортивный директор Дмитрий Попов, заявивший о разногласиях с руководством в вопросах трансферной политики и формирования состава.