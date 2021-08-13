Стало известно о планах РФС отменить лимит на легионеров в чемпионате России

В чемпионате России по футболу решили отказаться от лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) хочет отменить лимит на легионеров в российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Daily Storm.

Источнику стало известно, что клубы элитного дивизиона чемпионата страны получили письма от РФС. В них, помимо отказа от ограничения количества иностранцев в командах, говорится о планах предъявить для них новые качественные требования.

В письмах также говорится о планах ввести правило, согласно которому расходы на выплату зарплаты футболистам не могут составлять больше 85 процентов от бюджета клубов. Как уточняет источник, сейчас РФС хочет понять позицию клубов. Изменения, скорее всего, вступят в силу со следующего сезона.

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров. По правилам, клуб не может внести в заявку на сезон больше восьми иностранцев.