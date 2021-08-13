Российский клуб исключил игрока из заявки после комментария в сети

«Рубин» убрал Джордже Деспотовича из заявки на сезон и сослался на травму игрока

«Рубин» исключил сербского нападающего Джордже Деспотовича из заявки на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Telegram-канал «Матч ТВ».

Этому решению руководства предшествовал комментарий форварда в социальных сетях. Деспотович отреагировал на высказывание одного из фанатов при обсуждении вылета «Рубина» из Лиги конференций. В своем комментарии спортсмен оскорбил мать пользователя.

«Рубин» позже извинился за поведение форварда. Клуб обещал предоставить бесплатные билеты для матерей болельщиков. Футболист же был исключен из заявки команды. При этом в Казани утверждают, что это не связано с поведением Деспотовича. В руководстве команды ссылаются на травму игрока и утверждают, что он останется в клубе.

«Рубин» не сумел преодолеть третий квалификационный раунд Кубка конференций. Казанцы уступили польскому «Ракуву» и остались вне еврокубка. Деспотович участия в матче не принимал.

Деспотович выступает за казанцев с июля 2020-го. До этого он играл за бельгийский «Локерен», сербскую «Црвену Звезду», а также российский «Оренбург».