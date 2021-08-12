«Рубин» вылетел из Лиги конференций

«Рубин» проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время и вылетел из Лиги конференций

Казанский «Рубин» вылетел после третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам двухматчевого противостояния клуб оказался слабее польского «Ракува». В домашнем матче казанцы проиграли в дополнительное время со счетом 0:1. Единственный мяч на 111-й минуте забил нападающий Владислав Гутковский. На 120-й минуте «Рубин» не смог реализовать пенальти. Первая встреча, прошедшая в Польше, завершилась безголевой ничьей.

«Ракув» сыграет с победителем пары между бельгийским «Гентом» и латвийским РФШ. Матчи пройдут 19 и 26 августа.

По итогам прошедшего сезона «Рубин» занял четвертое место в Российской премьер-лиге, завоевав право сыграть в третьем раунде квалификации Лиги конференций. До этого клуб играл в еврокубках в сезоне-2015/16, отобравшись через квалификацию в групповой раунд Лиги Европы.