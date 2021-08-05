«Рубин» вышел на еврокубковый матч в майках с нарисованными маркером номерами

Футболисты казанского «Рубина» вышли на второй тайм матча квалификации Лиги конференций против польского «Ракува» в футболках с нарисованными маркером номерами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В концовке первого тайма у некоторых игроков казанцев начали отклеиваться цифры номеров и буквы фамилий с новой золотистой формы. В перерыве работники клуба нанесли маркировку подручными средствами, но главный арбитр не разрешил «Рубину» играть в такой форме.

Главный тренер российской команды Леонид Слуцкий некоторое время вел переговоры с судьями и делегатом матча. В итоге казанцам удалось найти новые футболки игрокам, у которых возникли проблемы с номерами. После этого матч продолжился.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций прошел в четверг, 5 августа, в Польше. Встреча завершилась со счетом 0:0. Ответная игра состоится 12 августа в Казани.