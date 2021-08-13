«Сочи» проиграл сербскому «Партизану» и вылетел из Лиги конференций

Российский футбольный клуб «Сочи» вылетел из Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда оказалась слабее сербского «Партизана». В выездной встрече сочинцы проиграли в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом со счетом 2:2. У россиян дублем отметился защитник Сергей Терехов (33-я, 76-я минуты), у соперника — хавбеки Милош Йойич (54-я) и Александар Шчекич (90-я). Домашний матч завершился вничью со счетом 1:1.

Таким образом, «Партизан» вышел в следующий раунд турнира. Там команда встретится с португальской «Санта-Кларой».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Сочи» расположился на пятом месте в турнирной таблице и получил право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Клуб впервые принимает участие в еврокубках.

Ранее казанский «Рубин» вылетел после третьего квалификационного раунда Лиги конференций. По итогам двухматчевого противостояния клуб оказался слабее польского «Ракува».