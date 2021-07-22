Российский футбольный клуб «Сочи» одержал первую в истории победу в еврокубке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче второго квалификационного раунда Лиги конференций команда одержала победу у азербайджанской «Кешли». Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 3:0. На десятой минуте матча счет открыл защитник Родригао. На 67-й минуте преимущество увеличили полузащитник Кристиан Нобоа. На 87-й минуте отличился нападающий Максим Барсов.

Ответный матч пройдет 29 июля в Азербайджане. В случае победы в третьем раунде турнира команда встретится с победителем пары между сербским «Партизаном» и «ДАК-1904» из Словакии.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Сочи» расположился на пятом месте в турнирной таблице и получил право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Клуб впервые принимает участие в еврокубках.