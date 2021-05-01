Преступники украли у тренера «Сочи» валюту и оставили рубли

Преступники украли у тренера футбольного клуба «Сочи» Рафика Ямлиханова валюту и оставили рубли. Об этом сообщается в Telegram.

По информации источника, злоумышленники залезли в номер тренера в сочинской гостинице «Прибрежный квартал» и вынесли из сейфа две тысячи долларов (более 150 тысяч рублей) и две тысячи евро (свыше 180 тысяч рублей), оставив на месте более миллиона рублей.

Полиция начала проверку по факту случившегося, однако установить личности преступников пока не удалось.

Позднее 1 мая «Сочи» сыграет с «Краснодаром» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

1 апреля у российского вратаря клуба Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» Егора Синегубкина украли из машины 800 тысяч рублей. 21-летний спортсмен припарковал свой автомобиль, но закрыть его забыл. В салоне Синегубкин оставил рюкзак с деньгами, которого по его возвращении уже не было.

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