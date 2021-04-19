Российский лыжник рассказал о жизни на зарплату в 11 тысяч рублей

Российский лыжник Павел Соловьев рассказал о жизни на зарплату в 11 тысяч рублей. Его слова приводит Properm.ru

Спортсмен живет в Березниках в Пермском крае и, несмотря на запросы из национальной команды, не получает финансовой помощи от региона. Он вынужден самостоятельно оплачивать сборы и покупку инвентаря, которые обходятся ему в 100 тысяч рублей. В итоге Соловьева финансирует отец, который за пять лет потратил на спортивную карьеру сына два миллиона рублей, из них 500 тысяч были собраны ему для лечения онкологического заболевания.

В этом сезоне 20-летний Соловьев завоевал золотую и бронзовую медали на первенстве России среди лыжников 19-20 лет. На юниорском чемпионате мира его лучшим результатом стало 11-е место в масс-старте.

В марте российский полузащитник Владислав Карапузов, арендованный «Тамбовом» у московского «Динамо», рассказал о зарплате в 12 тысяч рублей. Он посчитал, что на эти деньги молодому человеку в России существовать очень тяжело, однако отметил, что «Тамбов» предоставляет футболистам базу, трехразовое питание и жилье.

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