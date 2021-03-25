Российский футболист рассказал о зарплате в 12 тысяч рублей

Российский полузащитник Владислав Карапузов, арендованный «Тамбовом» у московского «Динамо», рассказал о зарплате в 12 тысяч рублей. Его слова приводит «Матч ТВ».

Карапузов заявил, что такие выплаты тамбовчане получают из-за финансовых трудностей команды. Он посчитал, что на эти деньги молодому человеку в России существовать очень тяжело, однако отметил, что «Тамбов» предоставляет футболистам базу, трехразовое питание и жилье. Он добавил, что согласившиеся выступать за такие деньги спортсмены хотят играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола.

В начале февраля сообщалось, что в составе «Тамбова» осталось девять футболистов из-за долгов. Тогда спортивный директор клуба Павел Худяков рассказал, что клуб готов приглашать футболистов, которые согласятся играть меньше чем за 50 тысяч рублей в месяц. Затем «Тамбов» получил средства для продолжения выступления в турнирах от руководства Российской премьер-лиги (РПЛ).

21-летний Карапузов закончил академию московского «Локомотива». В августе 2019 он подписал контракт с «Динамо», а через два сезона перешел на правах аренды в «Тамбов».