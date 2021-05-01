Вызвавшую слезы российской биатлонистки зарплату в 10 тысяч рублей объяснили

Спортивные чиновники объяснили вызвавшую слезы российской биатлонистки Маргариты Васильевой зарплату в 10 тысяч рублей. Заявление министерства спорта Красноярского края со ссылкой на центр подготовки «Академия биатлона» приводит РИА Новости.

В «Академии биатлона» отметили, что сумма, полученная спортсменкой, является авансом, а итоговая зарплата за месяц составит 25 тысяч рублей. Чиновники добавили, что в предыдущем сезоне Васильева из-за дисквалификации не выступала на соревнованиях и была принята на работу только 1 апреля 2020 года. Отмечается, что она не получает надбавку за спортивные результаты, так как сезон завершился.

30 апреля спортсменка расплакалась на камеру из-за зарплаты и показала снимок экрана электронных часов, судя по которым она тренируется более пяти часов в день. В сентябре 2019-го Васильева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях на 18 месяцев.

В активе Васильевой золотая медаль в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место в 2018 году. На чемпионатах России она также становилась победительницей эстафетных гонок.