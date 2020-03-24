Дисквалифицированная по допинговому делу россиянка начнет работать с детьми

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, в настоящее время дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, начнет работать с детьми. О наборе юных спортсменов в свою группу она объявила в своем Instagram.

Васильева будет брать учеников в возрасте от 8 до 18 лет. Она планирует обучать их «правильной технике на лыжах и роликах», а также работать над «развитием общей функциональной подготовки ребенка».

Спортсменка была дисквалифицирована на полтора года в сентябре 2019-го. Она получила наказание из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что считается нарушением антидопинговых правил. В последний раз Васильева не явилась на тестирование 4 февраля. Она доказывала, что пропуски были случайными, однако эти доводы не были приняты.

Васильева во время процесса критиковала Союз биатлонистов России (СБР). По ее словам, представителям организации не захотелось разбираться в нормативных документах и письмах от Международного союза биатлонистов (IBU).

27-летняя биатлонистка дебютировала в составе сборной на Кубке мира только в сезоне-2018/2019. В личных гонках Васильева не поднималась выше 13-го места, но в эстафете на этапе в Оберхофе победила, а на этапе в Кэнморе заняла 10-е место.

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