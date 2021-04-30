Российская биатлонистка получила 10 тысяч рублей и расплакалась

Российская биатлонистка Маргарита Васильева пожаловалась на зарплату в 10 тысяч рублей своим подписчикам в Instagram. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

29-летняя спортсменка расплакалась на камеру. Васильева также показала снимок экрана электронных часов, где отразились показатели физической активности. Судя по ним, спортсменка тренируется более пяти часов в день. «Может, пойти на работу?» — написала Васильева.

В сентябре 2019-го Васильева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях на 18 месяцев.

В активе Васильевой золотая медаль в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место в 2018 году. На чемпионатах России она также становилась победительницей эстафетных гонок.