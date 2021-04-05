Российская биатлонистка объяснила провальную попытку сменить гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова в эфире «Матч ТВ» объяснила провальную попытку сменить спортивное гражданство на словенское.

Спортсменка заявила, что всегда хотела попробовать поработать в иностранной команде, тем более что в сборной Словении бережнее относятся к биатлонистам. По ее словам, причиной неполучения гражданства стали финансовые законы страны: Подчуфарова не смогла продемонстрировать установленный законом уровень дохода.

О решении Подчуфаровой сменить спортивное гражданство стало известно в октябре 2019 года. В Ассоциации лыжного спорта Словении подчеркнули, что инициатива перехода под флаг страны исходила от самой биатлонистки.

Наивысшим достижением в карьере Подчуфаровой является бронза в смешанной эстафете на чемпионате мира в 2017 году. Годом ранее спортсменка победила в спринте на этапе Кубка мира.

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