Попытка российской биатлонистки сменить спортивное гражданство провалилась

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сообщила о провалившейся попытке сменить спортивное гражданство на словенское. Об этом она рассказала в своем Instagram.

По словам спортсменки, она не сможет получить паспорт Словении из-за внутренних законов Евросоюза. В связи с этим Подчуфарова планирует вернуться в Россию и бороться за место в составе национальной сборной. «Новый опыт, полученный там, для меня важнее, чем размышления об упущенных возможностях. Но вот время, увы, невосполнимый ресурс», — добавила биатлонистка.

О решении Подчуфаровой сменить спортивное гражданство стало известно в октябре 2019 года. В Ассоциации лыжного спорта Словении подчеркнули, что инициатива перехода под флаг страны исходила от самой биатлонистки.

Наивысшим достижением в карьере Подчуфаровой является бронза в смешанной эстафете на чемпионате мира в 2017 году. Годом ранее спортсменка победила в спринте на этапе Кубка мира.