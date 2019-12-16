В России ответили сменившей гражданство биатлонистке на слова о бесправии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ответил на слова Ольги Подчуфаровой о том, что у российских спортсменов нет прав в борьбе с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Слова чиновника передает НСН.

Драчев посчитал, что россияне защищены от нападок WADA. «Никакого реального допинг-скандала или решения не было. Все какие-то вымышленные, какие-то слова, какие-то списки», — заявил глава СБР. Он также указал на то, что ни одному биатлонисту пока не были выдвинуты конкретные обвинения.

Также Драчев высказался о смене Подчуфаровой спортивного гражданства. По его словам, спортсменка решила выступать за Словению не из-за санкций WADA. «Она решила возобновить карьеру сначала в России, но понимая, что здесь нужно проходить очень много отборов, решила пойти по легкому пути», — заметил Драчев.

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Ранее 16 декабря биатлонистка заявила, что в России спортсмены не чувствуют себя защищенными и указала на их бесправность. Она посчитала, что в конфликте страны с WADA российские спортсмены не защищены.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные соревнования. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

О решении Подчуфаровой сменить спортивное гражданство стало известно 16 октября. В Ассоциации лыжного спорта Словении подчеркнули, что инициатива перехода под флаг страны исходила от самой биатлонистки.

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