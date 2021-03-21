Российские биатлонистки остались без медалей в последней гонке сезона на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Результаты масс-старта доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева, занявшая пятое место. Победительницей гонки стала норвежка Ингрид Тандревольд, прошедшая дистанцию за 34 минуты и 53,1 секунды и допустившая пять промахов. Второе место заняла представительница Белоруссии Динара Алимбекова, а тройку призеров замкнула немка Франциска Пройс.

Последние гонки в Эстерсунде были перенесены из-за шторма. Женский масс-старт был сдвинут на два с половиной часа, время начала мужской гонки было изменено на 19:15 по Москве.

Мужской масс-старт должен завершить этап Кубка мира в Эстерсунде. Пока россияне не завоевали ни одной медали на соревнованиях в Швеции.