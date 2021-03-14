Российские биатлонисты заняли пятое место в сингл-миксте на этапе Кубка мира

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев заняли пятое место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место заняли шведы Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон. На второй позиции финишировали представители Норвегии Ингрид Тандревольд и Стурла Холм Легрейд. Тройку сильнейших замкнули американцы Сьюзан Данкли и Шон Доэрти.

Россияне использовали семь дополнительных патронов и уступили победителям 1 минуту и 10,8 секунды. Сингл-микст стал последней гонкой этапа в Нове-Место, представители России медалей на турнире не завоевали.

Ранее в воскресенье, 14 марта, россияне заняли седьмое место в смешанной эстафете. Команду представляли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.