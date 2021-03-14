Губерниев захотел принять хейт на себя вместо российских биатлонисток

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал оставшихся без медалей в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место россиянок. Его слова приводит «Матч ТВ».

Губерниев также захотел принять на себя хейт вместо биатлонисток.

«Мне кажется, что надо уже отдыхать почти всем участницам сборной. Мы просто выхолощены физически и морально. Поэтому здесь отдых необходим. Но бороться безусловно нужно тем, кто выйдет на дистанцию в эстафетах. Я хочу поддержать девчонок. Да, сложно. Если мы не хотим потерять поколение, то нужно прекратить писать им гадости. Пишите мне по традиции. Потому что я — толстокожий», — сказал он.

По словам комментатора, ему нравится эта «биатлонная интернет-движуха» — с хейтом и комплиментами в его адрес. «Это классно и здорово», — отметил Губерниев.

Он также добавил, что мужчины производят более целостное впечатление, и предрек борьбу. «Уверен, что мы без медалей не уедем в личных мужских гонках. У женщин, конечно, сейчас совсем тяжело. Но буду верить в молодежь. Надо хотя бы дать возможность пробежать, подышать. Сейчас никакого результата мы не ждем ни от Гореевой, ни от Шевченко. Важно выступать среди лучших», — заключил ведущий.

Женская эстафета, прошедшая 4 марта, стала первой гонкой на соревнованиях в Нове-Место. Победу в гонке одержали спортсменки из Швеции. Российскую команду представляли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Спортсменки заняли седьмое место.

Российские биатлонисты также остались без медалей в мужском спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Соревнования в Нове-Место завершатся 14 марта.