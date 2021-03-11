Россияне остались без медалей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Российские биатлонисты остались без медалей в мужском спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в гонке одержал представитель Франции Кентен Фийон Майе, второе место с отставанием на 11,3 секунды занял норвежец Тарьей Бе. Тройку сильнейших замкнул итальянец Лукас Хофер, уступивший 14,8 секунды.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Спортсмен прошел дистанцию без промахов, уступил лидеру 49,9 секунды и занял 16-е место. На 17-й позиции расположился его соотечественник Александр Логинов. Остальные представители России финишировали за пределами 20-ки сильнейших.

Мужская спринтерская гонка открыла программу девятого этапа Кубка мира. Соревнования в Нове-Место завершатся 14 марта.