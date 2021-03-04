Россиянки остались без медалей в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Россиянки остались без медалей в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в четверг, 4 марта. Российскую команду представляли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Спортсменки уступили лидеру 51,6 секунды и заняли седьмое место.

Победу в гонке одержали спортсменки из Швеции. Вторыми финишировали белорусские биатлонистки. Тройку сильнейших замкнули француженки.

Женская эстафета стала первой гонкой на соревнованиях в Нове-Место. 5 марта в эстафете выступят мужчины. Восьмой этап Кубка мира завершится 7 марта.