Стали известны призовые российских биатлонистов на чемпионате мира

Стали известны призовые участников чемпионата мира по биатлону, проходившего в словенской Поклюке. Об этом сообщает ТАСС.

Лучшим среди российских спортсменов стал Эдуард Латыпов, заработавший 14 250 евро. На 3100 евро меньше получил Карим Халили. Третье место по заработанным призовым занял Александр Логинов (9250 евро).

Лидером среди всех участников чемпионата мира стала Тириль Экхофф. Норвежка завоевала четыре золота, одно серебро и одну бронзу. Она заработала 87,2 тысячи евро.

На завершившемся в словенской Поклюке чемпионате мира российские биатлонисты завоевали одну медаль: 20 февраля Халили, Матвей Елисеев, Логинов и Латыпов заняли третье место в мужской эстафете.

Российские спортсмены на турнире выступали под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Вместо государственного гимна РФ использовался гимн Международного союза биатлонистов (IBU). Это произошло из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).