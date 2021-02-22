Названа основная проблема российского биатлона

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал основную проблему российского биатлона. Об этом сообщают «Известия».

По мнению специалиста, в стране, в отличие от Норвегии, отсутствует система подготовки спортсменов. Хованцев отметил, что необходимо помогать регионам в развитии юношеского биатлона. Кроме того, нужно выстроить стратегическую линию в тренировочном процессе.

На завершившемся в словенской Поклюке чемпионате мира российские биатлонисты завоевали одну медаль. 20 февраля Карим Халили, Елисеев, Логинов и Латыпов заняли третье место в мужской эстафете.

Российские спортсмены на турнире выступали под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Вместо государственного гимна РФ использовался гимн Международного союза биатлонистов (IBU). Это произошло из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).