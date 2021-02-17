Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад захотел тренировать сборную России. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

«Россия — самая зимняя страна в мире, и мне удивительно не видеть ее в числе доминирующих наций в биатлоне», — заявил Фуркад. Француз подчеркнул, что российским атлетам под силу вернуть ведущие позиции в мире, а для него работа с командой стала бы «чудесным вызовом».

Бывший биатлонист заметил, что понимает, как тяжело наладить взаимодействие между Союзом биатлонистов России (СБР) и руководствами всех регионов. «И тренеру национальной сборной сложно избежать всяких внутренних противостояний. Но если мне дадут полный карт-бланш, то почему бы и нет», — заключил Фуркад.

Ранее 17 февраля Фуркад рассказал о лжи генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Реш из-за найденного на трассе в итальянском Антхольце в 2015 году шприца со следами допинга. По словам француза, на встрече со спортсменами Реш говорила, что шприц передали полиции, но это не было сделано.

Француз объявил о завершении карьеры в марте 2020-го. Помимо пяти побед на Олимпиадах, в активе Фуркада 13 титулов чемпиона мира и семь побед подряд в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом.