Шипулин объяснил стычку Большунова с финским лыжником и призвал уважать русских

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин объяснил стычку российского лыжника Александра Большунова с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Его слова приводит КП.

Шипулин посчитал, что финн проявил неспортивное поведение, из-за чего Большунов так эмоционально отреагировал. Он вспомнил о недомолвках с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, который также загораживал ему коридор на финише, и призвал уважать российских атлетов, соревнуясь по правилам. «Большунов как настоящий русский парень с русским характером не мог вытерпеть нечестной борьбы. Теперь все будут знать, что с нами шутки плохи», — подытожил он.

Стычка между Большуновым и Мяки на финише эстафеты произошла 24 января. Финн подрезал россиянина, в результате чего тот толкнул соперника и ударил его палкой. Из-за неспортивного поведения Большунова первая национальная команда была лишена бронзовых наград в эстафете, а на него подали заявление в полицию.

Спортивную карьеру Шипулин завершил в декабре 2018-го. На его счету золото, а также три серебра и три бронзы чемпионатов мира.