Финский юрист назвал возможный тюремный срок для Большунова

Финский юрист Оскар Линдберг назвал возможный тюремный срок для российского лыжника Александра Большунова. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Линдберг заявил, что действия россиянина в отношении финна Йони Мяки нужно квалифицировать как нападение. «Поскольку Большунов толкнул Мяки после финиша, это может быть расценено не как физический контакт в ходе гонки», — пояснил он. За это, согласно финскому законодательству, спортсмену могут грозить штраф или лишение свободы до двух лет.

Кроме того, лыжнику могут вменить попытку причинения сопернику телесных повреждений. «Оба преступления будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом», — подчеркнул Линдберг. Он добавил, что максимальная санкция для россиянина может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее 26 января трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина предостерегла Большунова из-за стычки с Мяки. Она заметила, что за его поведение могут привлечь к ответственности, и призвала держать себя в руках.

О том, что на Большунова подали заявление в полицию, стало известно 25 января. Сообщалось, что протокол был составлен со слов двух граждан, фамилии которых разглашены не были.

В эстафете, прошедшей 24 января, победителем стала сборная Норвегии. Первая команда России была лишена бронзовых наград из-за неспортивного поведения Большунова. На финише финн подрезал россиянина, а тот в ответ толкнул соперника, ударил его палкой, а после финиша сбил с ног. Мяки назвал поведение россиянина непрофессиональным.