Большунов извинился за нападение на финского лыжника

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и член сборной страны Александр Большунов извинились перед финской стороной за инцидент, произошедший после эстафеты на Кубке мира. Заявление опубликовано на сайте Ассоциации лыжных гонок России.

В заявлении подчеркивается, что в российской команде ценят принцип «честной игры». На адрес Финской лыжной организации было направлено письмо с извинениями перед Йони Мяки.

25 января стало известно о подаче заявления на Большунова в полицию. Сообщалось, что протокол был составлен со слов двух граждан, имена которых разглашены не были.

24 января Вяльбе объяснила агрессивное поведение отечественного спортсмена нервным напряжением. Она заявила, что Большунов осознает неприемлемость своих действий, и пожаловалась, что российскую сторону всегда признают виноватой.

В эстафете, прошедшей также 24 января, победителем стала сборная Норвегии. Первая команда России была лишена бронзовых наград из-за неспортивного поведения Большунова. На финише Мяки подрезал россиянина, а тот в ответ толкнул финна, ударил его палкой, а после финиша сбил с ног. Мяки назвал поведение россиянина непрофессиональным и пожаловался, что тот не извинился за свой поступок.