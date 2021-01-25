На Большунова написали заявление в полицию из-за стычки с финским соперником

На российского лыжника Александра Большунова написали заявление в полицию из-за стычки с финским соперником. Об этом сообщает MTV News.

Протокол о нападении на финского спортсмена Йони Мяки был составлен со слов двух граждан, чьи фамилии не называются. Теперь полиция расследует наличие состава преступления. Уточняется, что Большунов был доставлен в управление полиции Хяме.

Ранее 25 января рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере оценил вероятность отстранения Большунова от чемпионата мира 2021 года. По его мнению, если инцидент не повторится, это вряд ли будет грозить россиянину.

В эстафете, прошедшей 24 января, победителем стала сборная Норвегии. Первая команда России была лишена бронзовых наград из-за неспортивного поведения Большунова. На финише Мяки подрезал россиянина. Тот в ответ толкнул финна, ударил его палкой, а после финиша сбил с ног. Мяки назвал поведение россиянина непрофессиональным и пожаловался, что тот не извинился за свой поступок.