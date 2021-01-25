Российские фанаты затравили участвовавшего в стычке с Большуновым финна

Российские пользователи сети затравили финского лыжника Йони Мяки после стычки с россиянином Александром Большуновым на финише эстафеты в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти. Комментарии доступны в Instagram спортсмена.

Фанатам не понравилось, что на финише Мяки подрезал Большунова и не дал тому вырваться вперед. Юзеры посчитали поведение Большунова оправданным. «Кусок дерьма, не можешь выиграть честно», «Правильно получил от Большунова. Как крыса поступил, знал, что не выиграешь», «Мало тебе Большунов палками врезал, добавить надо было», — писали они.

24 января Мяки заявил, что на финишной прямой Большунов попытался обогнать его в точке, где это было невозможно. Он назвал поведение россиянина непрофессиональным и пожаловался, что тот не извинился за свой поступок.

Большунов толкнул финна и сбил с ног после финиша. Из-за неспортивного поведения россиянина Евгений Белов, Денис Спицов и Алексей Червоткин были лишены бронзовых наград в эстафете.

Вместо них медаль завоевала вторая российская команда, финишировавшая четвертой. Победителями гонки стала команда Норвегии. Серебро завоевали финские лыжники.

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