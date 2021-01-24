Большунова лишили медали на Кубке мира

Первая команда России по лыжным гонкам была лишена бронзовых медалей, завоеванных спортсменами в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает РИА Новости.

Отечественные лыжники показали третий результат по итогам соревнований. Коллектив провел гонку в следующем составе: Александр Большунов, Евгений Белов, Денис Спицов и Алексей Червоткин. Однако из-за неспортивного поведения Большунова они были лишены награды. После финиша россиянин сбил с ног одного из соперников. Вторая российская команда, финишировавшая четвертой, таким образом поднялась на третье место.

Победителями гонки стала команда Норвегии. Серебро завоевали финские лыжники.

Следующий этап Кубка мира стартует 29 января в шведском Фалуне. Соревнования продлятся до 31 января.