Большунов проиграл вернувшимся на Кубок мира норвежцам

Российский лыжник Александр Большунов занял пятое место в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Большунов проиграл вернувшимся к участию в Кубке мира норвежцам. Победителем стал Эмиль Иверсен, прошедший гонку за один час, 10 минут и 18,4 секунды. Второе место занял Шюр Рете, отставший от Иверсена на 0,4 секунды. Третьим стал Пол Гульберг с отставанием в 6,6 секунды.

Этап Кубка мира в Лахти стал первым для норвежцев в этом сезоне. В декабре прошлого года сборная Норвегии объявила о снятии команды с турнира из-за боязни коронавируса. Команда не участвовала в гонках в швейцарском Давосе и немецком Дрездене, а также в «Тур де Ски» в январе 2021-го.

В этом сезоне Большунов выиграл многодневку «Тур де Ски». Победа в турнире стала для него второй в карьере.

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