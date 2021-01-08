Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Спортсмен прошел дистанцию 15 километров классическим стилем за 41 минуту и 33,7 секунды. Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани, показавший время 41 минута и 35,5 секунды. На третьем месте расположился еще один россиянин Алексей Червоткин, прошедший дистанцию за 41 минуту и 37,4 секунды.

В десятку лучших также попали россияне Илья Семиков (четвертое место), Иван Якимушкин (пятое место), Андрей Мельниченко (седьмое).

3 января Большунов победил в гонке преследования в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаир. Россиянин преодолел дистанцию в 15 километров за 32 минуты 11,1 секунды.

Многодневка «Тур де Ски» является этапом Кубка мира, который завершится 21 марта 2021 года.

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