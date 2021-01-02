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Большунов завоевал золото на «Тур де Ски»

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Фото: TT NEWS AGENCY / Reuters

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в масс-старте в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаир. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Спортсмен прошел дистанцию 15 километров классическим стилем за 34 минуты и 9,8 секунды. Второе место занял швейцарец Дарио Колонья, показавший время 34 минуты и 33,3 секунды. На третьем месте расположился еще один россиянин Иван Якимушкин, прошедший дистанцию за 34 минуты и 35,1 секунды.

В десятку лучших также попали россияне Денис Спицов (пятое место), Алексей Червоткин (седьмое), Илья Семиков (восьмое), Белов Евгений (девятое).

1 января Большунов завоевал серебро в спринте в рамках «Тур де Ски». Отечественный спортсмен преодолел дистанцию за три минуты девять и одна сотая секунды.

Многодневка «Тур де Ски» является этапом Кубка мира, который завершится 21 марта 2021 года.


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