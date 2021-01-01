Большунов завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в спринте в рамках «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в швейцарском Валь-Мюстайр. Отечественный спортсмен преодолел дистанцию за три минуты девять и одна сотая секунды. Отставание Большунова от лидера итальянского лыжника Федерико Пеллегрино составило 57 секунд. Третий результат показал Решар Жуве из Франции.

Также в пятерку по итогам спринта вошли еще два россиянина. Четвертое и пятое места заняли Глеб Ретивых и Артем Мальцев.

Многодневка «Тур де Ски» является этапом Кубка мира, который завершится 21 марта 2021 года.