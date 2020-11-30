Лидер Кубка мира по лыжным гонкам отказался выступать из-за боязни коронавируса

Лидер Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо отказался выступать на этапах соревнований до конца года из-за боязни заразиться коронавирусом. Об этом сообщает NRK.

Спортсмен заявил, что никто не знает, каковы долгосрочные последствия болезни. При этом известно, что вирус поражает легкие, поэтому он не хочет рисковать своим здоровьем. Клебо также отметил, что в период пандемии спорт отходит на второй план, главным же становится безопасность.

Норвежец также добавил, что его главной целью на сезон является выступление на чемпионате мира, который пройдет с 25 февраля по 7 марта. Ради участия в этом турнире Клебо готов пропустить ближайшие старты.

В воскресенье, 29 ноября, Клебо выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Вторым финишировал россиянин Александр Большунов.

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