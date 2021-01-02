Российская лыжница завоевала серебро в масс-старте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала серебро в масс-старте в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаир. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Спортсменка прошла дистанцию 10 километров классическим стилем за 30 минут и 11,3 секунды. Победительницей гонки стала шведка Линн Сван, показавшая время 30 минут и 9,9 секунды. На третьем месте расположилась американка Джессика Диггинс, прошедшая дистанцию за 30 минут и 11,4 секунды.

Еще одна россиянка Яна Кирпиченко заняла седьмое место, Алиса Жамбалова — восьмое, Татьяна Сорина — десятое, Наталья Непряева — 16-е, Христина Мацокина — 26-е, Анна Нечаевская — 28-е, Анастасия Фалеева — 48-е.

1 января Александр Большунов завоевал серебро в спринте в рамках «Тур де Ски». Отечественный спортсмен преодолел дистанцию за три минуты девять и одна сотая секунды.

Многодневка «Тур де Ски» является этапом Кубка мира, который завершится 21 марта 2021 года.