Спорт
 
Амур
Хабаровск
Окончен
3:4
0:2, 2:1, 1:1
Локомотив
Ярославль
КХЛ - регулярный чемпионат
Торпедо
Нижегородская область
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
ЦСКА
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Сегодня
Начало в 20:55 (МСК)
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Лига чемпионов • Группа F. 6-й тур
Лацио
Рим, Италия
Сегодня
Начало в 20:55 (МСК)
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Лига чемпионов • Группа F. 6-й тур
Челси
Лондон, Англия
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Краснодар
Краснодар, Россия
Лига чемпионов • Группа E. 6-й тур
Динамо К
Киев, Украина
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Лига чемпионов • Группа G. 6-й тур
Барселона
Барселона, Испания
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Ювентус
Турин, Италия
Лига чемпионов • Группа G. 6-й тур
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Лига чемпионов • Группа H. 6-й тур
ПСЖ
Париж, Франция
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Лига чемпионов • Группа H. 6-й тур
Последние новости
Умер последний министр обороны СССР
Доктор Комаровский развеял миф о влиянии препаратов на COVID-19
Москвич хотел опробовать свой пистолет и решил пострелять на платформе МЦД 
Британия собралась снять коронавирусные ограничения к лету 2021 года
Дизайнер придумала 11 способов надеть одно и то же платье
В ДНР нашли тела сбежавших с оружием украинских солдат
В парламенте Армении призвали «принять капитуляцию» и начать диалог с Баку
У зараженных коронавирусом нашли опасные нарушения в организме
Россия отказалась идти на уступки Нидерландам по налогам
Новости партнеров
Прослушать новость

Оставшийся без соревнований норвежский лыжник захотел жить на деньги девушки

Перейти в «Мою Ленту»
Ховард Таугбель
Ховард Таугбель
Фото: @havardtaugbol

Норвежский лыжник Ховард Таугбель, чья сборная решила не выступать в этом сезоне на этапах Кубка мира, осудил решение федерации. Его слова приводит NRK.

Таугбель заявил, что, оставшись без соревнований, он потеряет возможность получить призовые. Кроме того, он останется без выплат от поставщика лыж, которые зависят от результатов спортсмена. Лыжник добавил, что хочет жить на деньги своей девушки. «Она хорошо зарабатывает, так что буду жить на ее деньги и надеяться, что все наладится», — подытожил он.

5 декабря сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила о снятии команды с Кубка мира из-за боязни коронавируса. Представители команды заявили, что Норвегия не будет участвовать в гонках в швейцарском Давосе и немецком Дрездене в декабре этого года. Кроме того, не планируется участие страны в «Тур де Ски» в январе 2021-го. Отмечается, что команда будет готовиться к чемпионату мира.

На счету 27-летнего Таугбеля серебро и бронза юниорских чемпионатов мира. В прошлом сезоне он занимал второе и третье места на этапах Кубка мира.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Frykter Norge dropper flere renn: – Da er jeg under fattigdomsgrensa i lønn, det er irriterende
Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с Кубка мира из-за боязни коронавируса
Российские лыжники завоевали два серебра в гонках преследования на этапе КМ
Другие материалы рубрики
СпортПартнерский материал

«Эль-класико» по-британски

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
19:21 4 декабря

Джошуа высказался о возможном бое с Усиком

17:50 4 декабря

Боец MMA завершил поединок «безумным» нокаутом

16:31 4 декабря

Сын олигарха ответил на попытки связать его попадание в «Формулу-1» с отцом

Спорт11:06 9 ноября

«Мы всегда опережали реальность»

Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
15:42 4 декабря

Милонов назвал причину провала российских клубов в еврокубках

14:35 4 декабря

Стала известна прибыль от поединка Тайсона с Джонсом

13:24 4 декабря

У сына Плющенко обнаружили психотравму

Спорт00:03 5 ноября
Аннетт Келлерман

«Женщина, о которой нужно говорить»

Как пловчиха стала первой обнаженной актрисой Голливуда, побеждала мужчин и заработала миллионы
12:25 4 декабря

Роднина осудила заразившихся коронавирусом фигуристов за участие в банкете

11:27 4 декабря

ПСЖ нацелился на Месси

10:39 4 декабря

Кафельников нецензурно высказался о футболе в России и предпочел ему украинский

Россия
Коммунальщики вывесили «список позора» на фасаде дома в Подмосковье
«От нас хотят избавиться»
 
Более 100 петербургских баров и кафе отказались соблюдать новогодний локдаун
«Кусал подушку, чтобы не кричать»
Жизнь ребенку спасет только дорогая операция, но нужна ваша помощь
Кремль отреагировал на сюжет чеченского канала об убийце учителя во Франции
Член комиссии по иностранным делам Сената США Джозеф Байден и А.А. Громыко перед началом беседы в Кремле. Виктор Прокофьев — в центре«Нужно было передать эмоции большого русского мужика»
Переводчик Ельцина, Байдена и Березовского — об ошибках политиков и матерящихся олигархах
В Москве введен первый миллион квадратных метров жилья по программе реновации
Все материалы
Мир
В Швеции рассказали о передаче Крыма Украине «с перепоя»
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Российский истребитель перехватил самолеты Франции и США над Черным морем
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Мадуро понадеялся встретиться с Путиным
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
США составили список нарушающих религиозную свободу стран
Все материалы
Бывший СССР
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Все материалы
Экономика
МСП Банк увеличил максимальную сумму беззалогового кредита самозанятым
Tesla поставила рекорд
За гранью
Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год
«Газпром нефть» продолжила поддержку медиков в борьбе с COVID-19
Джек МаНемая сцена
Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая?
Имущество российских чиновников и силовиков захотели засекретить
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыт бизнес раскоронованного вора в законе Трофы
«Дядю никто не найдет, и все забудется»
Российские школьницы оговорили мужчину, чтобы их не ругали за прогул. Он сел на 13 лет за педофилию
Психику устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера проверят
Российский депутат расстрелял бывшую жену и ее нового супруга
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Очевидец рассказал о стрельбе полицейского в московскую школьницу
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Все материалы
Наука и техника
Рогозин похвастался стрелковым оружием «Роскосмоса»
Китай заменил российские двигатели Д-30КП-2 на более мощные
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Apple улучшила старые iPhone
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Рогозин попросил россиян помочь с идеями для новой орбитальной станции
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Агент рассказал о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»
Алексей Ягудин и Алина Загитова«Мы сидели красные от стыда»
Загитова решила стать телеведущей. Ее появление на «Ледниковом периоде» назвали провалом
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022
Партнерский материал
Последняя битва Месси и Роналду? Матч года в мире футбола
В Лиге чемпионов «Барселона» примет «Ювентус». Самое время решить, кто круче — Лео или Криштиану?
Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры
Диего Марадона«Халатность, безрассудство и некомпетентность»
Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
Все материалы
Культура
Киркоров поскандалил на «Песне года»
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
Организатор «Песни года» ответил на обвинения в нарушении мер против COVID-19
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Нарушения мер против COVID-19 заметили на съемках «Песни года» в Москве
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
Мамонову запретили въезд на Украину на три года
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников раскрыл россиянам принципы здоровой диеты
Планета не очистилась
Хаос, насилие и желание бежать: самый тяжелый год глазами фотографов со всего мира
Петросян рассказал о мести Первого канала и попытках вернуть его
«За вас с нами и за хер с ними!»
Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
В США признали Дурова «главным хулиганом» года
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Малышева призналась в пренебрежении правилами безопасности во время коронавируса
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Жителям Петербурга на фоне запретов сделали особое предложение в новогоднюю ночь
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Телезвезда надела облегающее платье из латекса и запустила тренд среди коллег
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри подал в суд на газету из-за клеветы
Смертельно больная женщина вышла замуж и умерла через месяц после свадьбы
Работница жестоко отомстила своей начальнице и пошла под суд
Внук снял со счета бабушки более 270 тысяч рублей и потратил их на онлайн-игры
Все материалы
В России появился каршеринг самосвалов «КамАЗ»
Видео: выбираем главные вехи истории Porsche и гоняем на Taycan по треку
Через какие поворотные точки Porsche прошла от военной техники до электрического суперкара
Пикап Ford F-150 получил новую внедорожную версию
Месяц живем с Toyota RAV4: часть 1
Длительный тест одного из популярнейших кроссоверов в России: первые впечатления от топового Рафика
MINI привезет в Россию «раллийный» Cooper S
Туристические эндуро: мотоциклы, которые нужны каждому?
Знакомимся с двухколесными кочевниками, готовыми обогнуть земной шар во всех направлениях
Появились новые фотографии пикапа на базе Ford Bronco Sport
Все материалы
Дом
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы