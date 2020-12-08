Оставшийся без соревнований норвежский лыжник захотел жить на деньги девушки

Норвежский лыжник Ховард Таугбель, чья сборная решила не выступать в этом сезоне на этапах Кубка мира, осудил решение федерации. Его слова приводит NRK.

Таугбель заявил, что, оставшись без соревнований, он потеряет возможность получить призовые. Кроме того, он останется без выплат от поставщика лыж, которые зависят от результатов спортсмена. Лыжник добавил, что хочет жить на деньги своей девушки. «Она хорошо зарабатывает, так что буду жить на ее деньги и надеяться, что все наладится», — подытожил он.

5 декабря сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила о снятии команды с Кубка мира из-за боязни коронавируса. Представители команды заявили, что Норвегия не будет участвовать в гонках в швейцарском Давосе и немецком Дрездене в декабре этого года. Кроме того, не планируется участие страны в «Тур де Ски» в январе 2021-го. Отмечается, что команда будет готовиться к чемпионату мира.

На счету 27-летнего Таугбеля серебро и бронза юниорских чемпионатов мира. В прошлом сезоне он занимал второе и третье места на этапах Кубка мира.