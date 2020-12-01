Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с Кубка мира из-за боязни коронавируса. Об этом сообщается на сайте Норвежской федерации лыжного спорта.

Представители команды заявили, что Норвегия не будет участвовать в гонках в швейцарском Давосе и немецком Дрездене в декабре этого года. Кроме того, не планируется участие страны в «Тур де Ски» в январе 2021-го. По словам спортивного директора сборной Эспена Бьервига, решение поможет быть пересмотрено, если ситуация с коронавирусом улучшится.

Бьервиг добавил, что легкие — основной рабочий инструмент для лыжников, а последствия от COVID-19 для этого органа могут быть опасными. «Наша главная цель в этом сезоне — чемпионат мира», — подытожили в команде.

30 ноября лидер Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо отказался выступать на этапах соревнований до конца года. Спортсмен заявил, что не хочет рисковать своим здоровьем из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат мира по лыжным гонкам должен пройти с 25 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

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