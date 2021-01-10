Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в многодневке «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем масс-старта в заключительный соревновательный день стал другой россиянин Денис Спицов. Третья строчка досталась Морису Манифику из Франции. Еще трое россиян заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно. Это Евгений Белов, Андрей Мельниченко и Иван Якимушкин.

Большунов завоевал второе место в масс-старте. Успех в заключительной гонке многодневки позволил отечественному спортсмену возглавить общий зачет. Соревнования проходили в Валь-ди-Фемме, в Италии.

Большунов второй раз подряд становится победителем многодневки. Примечательно, что выиграть «Тур де Ски» удавалось лишь троим представителям России. Помимо Большунова, это Александр Легков и Сергей Устюгов.