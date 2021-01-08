Лыжница Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Спортсменка прошла дистанцию 10 километров классическим стилем за 30 минут и 35,5 секунды. Второе место заняла немка Катарина Хенниг, показавшая время 30 минут и 37,9 секунды. На третьем месте расположилась шведка Эбба Андерссон, прошедшая дистанцию за 30 минут и 39,6 секунды.

В десятку лучших также попали россиянки Алиса Жамбалова (седьмое место), Юлия Ступак (восьмое место), Яна Кирпиченко (десятое).

Ранее 8 января российский лыжник Александр Большунов также выиграл масс-старт в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Он прошел дистанцию 15 километров классическим стилем за 41 минуту и 33,7 секунды.

Многодневка «Тур де Ски» является этапом Кубка мира, который завершится 21 марта 2021 года.