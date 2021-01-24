Появилось видео лишившей российских лыжников медали стычки Большунова и финна

Появилось видео стычки между российским лыжником Александром Большуновым и финном Йони Мяки, в результате которой первая команда России была лишена бронзовых медалей в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти. Ролик доступен в Twitter Eurosport.

Жесть дня в лыжах! Большунов дважды ударил финна палкой и получил деквалификацию. Александр не сдержал эмоций во время разборки в финишном створе 😡🔥⛔ pic.twitter.com/uqQz2760om — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 24, 2021

На финише Мяки подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул финна и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил соперника с ног. Из-за неспортивного поведения Большунова Евгений Белов, Денис Спицов и Алексей Червоткин были лишены награды.

Вместо них бронзу завоевала вторая российская команда, финишировавшая четвертой. Победителями гонки стала команда Норвегии. Серебро завоевали финские лыжники.

Следующий этап Кубка мира стартует 29 января в шведском Фалуне. Соревнования продлятся до 31 января.



