Участвовавший в стычке с Большуновым финн пожаловался на него

Финский лыжник Йони Мяки в эфире «Матч ТВ» прокомментировал стычку с россиянином Александром Большуновым после финиша эстафеты в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти.

Мяки заявил, что на финишной прямой Большунов попытался обогнать его в точке, где это было невозможно. Он назвал поведение россиянина непрофессиональным и пожаловался, что тот не извинился за свой поступок. «Я делал все правильно. Я был впереди и выбрал оптимальную траекторию», — подытожил спортсмен.

На финише Мяки подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул финна и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил соперника с ног. Из-за неспортивного поведения Большунова Евгений Белов, Денис Спицов и Алексей Червоткин были лишены бронзовых наград в эстафете.

Вместо них бронзу завоевала вторая российская команда, финишировавшая четвертой. Победителями гонки стала команда Норвегии. Серебро завоевали финские лыжники.

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