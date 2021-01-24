Тренера сборной Норвегии шокировало нападение Большунова на финна

Тренера сборной Норвегии Эйрика Мюра Носсума шокировало поведение российского лыжника Александра Большунова по отношению к финну Йону Мяки после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти. Его слова приводит NRK.

«Я в шоке от его поведения. Мы занимаемся лыжными гонками, а не ММА или боевыми единоборствами», — заявил Носсум. Он добавил, что никогда не видел подобного в лыжных гонках и понадеялся, что это никогда не повторится. Тренер посчитал, что Международная федерация лыжного спорта должна наказать Большунова за нападение на соперника.

Ранее 24 января Большунов толкнул финна и ударил его палкой после того, как Мяки подрезал россиянина. После финиша Большунов также сбил соперника с ног. Из-за неспортивного поведения Большунова Евгений Белов, Денис Спицов и Алексей Червоткин были лишены бронзовой награды в эстафете.

Вместо них бронзу завоевала вторая российская команда, финишировавшая четвертой. Победителями гонки стала команда Норвегии. Серебро завоевали финские лыжники.

Следующий этап Кубка мира стартует 29 января в шведском Фалуне. Соревнования продлятся до 31 января.