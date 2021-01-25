Оценена вероятность отстранения Большунова от чемпионата мира

Рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере оценил вероятность отстранения россиянина Александра Большунова от чемпионата мира 2021 года. Его слова приводит Aftonbladet.

Миньере заявил, что организация не использует такой подход. «Не говорю, что это невозможно. Если один и тот же человек совершит подобное несколько раз, то, наверное, можно собрать все вместе и отстранить его от соревнований», — пояснил он, добавив, что «нужно сделать что-то совершенно ужасное», чтобы получить такую дисквалификацию.

Ранее 25 января сообщалось, что норвежский лыжник Эмиль Иверсен позлорадствовал над результатами российской сборной на этапе Кубка мира в финском Лахти. Иверсен посчитал, что члены норвежской команды идеально проявили себя в эстафете, показав лучшую скорость и измотав соперников.

В эстафете, прошедшей 24 января, сборная Норвегии стала победителем. Первая команда России была лишена бронзовых медалей из-за неспортивного поведения Большунова. После финиша россиянин сбил с ног одного из соперников. Вторая российская команда, финишировавшая четвертой, поднялась на третье место.

Чемпионат мира должен пройти с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе.