Норвежский лыжник позлорадствовал над россиянами и заявил о своем превосходстве

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен позлорадствовал над результатами российской сборной на этапе Кубка мира в финском Лахти. Его слова приводит NRK.

Иверсен посчитал, что члены норвежской команды идеально проявили себя в эстафете, показав лучшую скорость и измотав соперников. «Россия всех громила, а сейчас вернулись мы. Прекрасное чувство. Четыре хороших этапа — и мы просто ссым на всех остальных», — заявил о своем превосходстве спортсмен.

В эстафете, прошедшей 24 января, сборная Норвегии стала победителем. Первая команда России была лишена бронзовых медалей из-за неспортивного поведения Александра Большунова. После финиша россиянин сбил с ног одного из соперников. Вторая российская команда, финишировавшая четвертой, таким образом поднялась на третье место.

23 января Иверсен победил в скиатлоне на 30 километров. Места со второго по четвертое также заняли норвежцы. Большунов оказался на пятом месте.