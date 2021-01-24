Вяльбе объяснила поведение Большунова во время стычки с финским соперником

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» объяснила поведение россиянина Александра Большунова на финише эстафеты этапа Кубка мира в финском Лахти.

Вяльбе заявила, что Большунов осознает неприемлемость своего поведения, и оправдала стычку с финном Йони Мяки нервным напряжением. «Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу. Сделали какой-то фурор, что он как будто его чуть ли не убил. Он просто въехал в него. Не стал его трогать», — добавила она, отметив, что российскую сторону всегда признают виноватой.

На финише эстафеты Мяки подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул финна и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил соперника с ног. Мяки назвал поведение россиянина непрофессиональным и пожаловался, что тот не извинился за свой поступок.

Из-за неспортивного поведения Большунова Евгений Белов, Денис Спицов и Алексей Червоткин были лишены бронзовых наград. Вместо них бронзу завоевала вторая российская команда, финишировавшая четвертой. Победителями гонки стала команда Норвегии. Серебро завоевали финские лыжники.